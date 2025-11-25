Dresdner MDR-Kinderserie räumt in New York ab - Emmy für Fritzi

Die MDR-Serie "Auf Fritzis Spuren - wie war das so in der DDR?" gewann in New York einen Emmy.

Von Heiko Nemitz

Dresden/New York - Das ist wirklich ein Triumph: Die vom MDR Co-produzierte und in Dresden erdachte Kinderserie "Auf Fritzis Spuren - wie war das so in der DDR?" ist am Montagabend in New York mit dem International Emmy in der Kategorie für nicht-amerikanische Produktionen im Bereich "Kids: Factual & Entertainment" ausgezeichnet worden.

Große Freude: Die MDR-Produzentin Anke Lindemann sowie der Dresdner Drehbuchautor und Regisseur Ralf Kukula empfangen am Montagabend in New York den International Emmy Award. © Charles Sykes/Invision/AP/dpa Der Preis führt die Erfolgsgeschichte der Dresdner Produktionsfirma Balance Film fort. Aufgegangen ist das Konzept des Dresdner Drehbuchautors und Regisseurs Ralf Kukula: Er wollte mit der von ihm und Co-Regisseurin Andrea Gentsch inszenierten Serie zeigen, wie sich das Leben junger Leute in der späten DDR vor und während der Wende anfühlte. Aber nicht als nostalgische Rückschau, sondern als Angebot, "die DDR und die Zeit der Umbrüche wirklich zu begreifen - mit allen Widersprüchen, Ängsten und Hoffnungen". Dresden Kultur & Leute Schmunzel-Storys von anno dunnemals Das erfolgt in der sogenannten Animadok-Form. Heißt: Die jungen Schauspieler Julian Janssen und Anna Shirin Habedank wurden mittels Motion-Capture-Technik in Avatare "verwandelt".

