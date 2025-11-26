Artisten-Profi sichtet Stars für Dresdner Dinnershows

Dresden - Seinen ersten Auftritt hatte er mit sieben Jahren im Kulturpalast - mit seinen Eltern. Denn Mario Danee (57) stammt aus einer Artistenfamilie. Seine Großeltern, Eltern und seine beiden Schwestern waren Akrobaten, Komiker und Dresseure. Seit 1986 balancierte Mario als Profi auf dem Schleppseil, jonglierte in Fernsehshows, auf Galas, weltweit. Der mehrfach prämierte Dresdner türmte Gläser zu hohen Pyramiden - bis 2017. Nach seiner Halswirbelsäulen-Operation widmet er sich nur noch der Künstlervermittlung.

Ob für Theater, Varieté, Gala oder Dinnershow - Mario Danee castet die passenden Artisten. © Holm Helis

Weil er zwar viel auf dem Kopf stand, aber nicht auf den Kopf gefallen ist, schuf sich der zweifache Vater schon vor 17 Jahren mit der Künstlervermittlung "Mario Danee Artist Management and Artistin Consulting" ein zweites Standbein.

"Aktuell betreue ich 63 Künstler aus 22 Ländern", sagt Mario stolz. Auch für die zwei Dresdner Dinnershows "Mafia Mia" und "Moments" castete er 19 Acts.

"Auf einen Aufruf melden sich im Schnitt 500 Artisten aus aller Welt. Ich schätze nicht nur die Qualität ein, sondern entscheide auch, ob die Nummern in die Räumlichkeiten passen und die Artisten ins Team", erklärt Danee.