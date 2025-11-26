Artisten-Profi sichtet Stars für Dresdner Dinnershows
Dresden - Seinen ersten Auftritt hatte er mit sieben Jahren im Kulturpalast - mit seinen Eltern. Denn Mario Danee (57) stammt aus einer Artistenfamilie. Seine Großeltern, Eltern und seine beiden Schwestern waren Akrobaten, Komiker und Dresseure. Seit 1986 balancierte Mario als Profi auf dem Schleppseil, jonglierte in Fernsehshows, auf Galas, weltweit. Der mehrfach prämierte Dresdner türmte Gläser zu hohen Pyramiden - bis 2017. Nach seiner Halswirbelsäulen-Operation widmet er sich nur noch der Künstlervermittlung.
Weil er zwar viel auf dem Kopf stand, aber nicht auf den Kopf gefallen ist, schuf sich der zweifache Vater schon vor 17 Jahren mit der Künstlervermittlung "Mario Danee Artist Management and Artistin Consulting" ein zweites Standbein.
"Aktuell betreue ich 63 Künstler aus 22 Ländern", sagt Mario stolz. Auch für die zwei Dresdner Dinnershows "Mafia Mia" und "Moments" castete er 19 Acts.
"Auf einen Aufruf melden sich im Schnitt 500 Artisten aus aller Welt. Ich schätze nicht nur die Qualität ein, sondern entscheide auch, ob die Nummern in die Räumlichkeiten passen und die Artisten ins Team", erklärt Danee.
Mario Danee begeistert sein Publikum schon seit 1986
Mit 50 Jahren Bühnenerfahrung weiß er, worauf es ankommt. Seine Erfahrung gibt er gern weiter - als Jurymitglied beim Vegas Variety Circus Festival in Las Vegas.
Mario Danee leitet außerdem die Abteilung Akrobatik/Artistik in Europas größtem Kinder-, Jugend- und Familienzentrum FEZ Wuhlheide Berlin. Er ist Trainer Sportakrobatik und Trampolinturnen. Und unterrichtet auch noch an einer Berliner Berufsschule.
Ob seine Schüler wohl wissen, wie er zu seinem Künstlernamen Danee kam?
"Zu DDR-Zeiten gab es im Intershop Kosmetik von Dané - der Name klang gut, ich hab' nur die Schreibweise etwas geändert ..."
Titelfoto: Montage: Petra Hornig, Holm Helis