Zum 30-jährigen Vereinsjubiläum: Sachsens Hip-Hop-Queen lädt zur großen Tanz-Gala
Dresden - "Egal, was die anderen sagen. Gib niemals auf!" Das ist Lebensmotto wie Erfolgsrezept von Dörte Freitag (51). Und es funktioniert: Die Dresdnerin ist nicht "nur" elffache Hip-Hop-Weltmeisterin, sie feiert auch das 30-jährige Jubiläum ihres Vereins "D.D.Project" samt eigenem Tanzwettbewerb, dem DDP-Cup mit alljährlich rund 1000 Tänzern aus ganz Deutschland. Zum Geburtstag lädt die Hip-Hop-Queen am 6. Dezember zur großen Gala in die Lausitzhalle nach Hoyerswerda ein.
Dort erzählen rund 160 Tänzer Dörtes Tanzgeschichte, treten ehemalige Kursteilnehmer, aktuelle Formationen und Gäste mit ihren besten Shows auf, feiern den Cup und Hip-Hop.
Dörte selbst tanzt in sieben Shows mit. Ihre ersten Schritte hat sie zu Hause einstudiert.
"Ich hab 'Medizin nach Noten' mitgemacht, das Friedrichstadtballett aus dem 'Kessel Buntes' oder bei Westbild-Empfang die 'Formel1'-Videos von Madonna oder Janet Jackson nachgetanzt", verrät Dörte - 1993 zur Disco-Queen gekürt.
"Doch in Tanzvereine bin ich nie reingekommen, immer wurde ich abgelehnt." Dörte ließ sich nicht entmutigen, sondern gründete 1995 einfach ihren eigenen Verein. In diesem haben in drei Jahrzehnten rund 2000 Tänzer Hip-Hop und Showdance gelernt.
Gegen eine Mindestspende von zehn Euro können Interessierte auch bei der Generalprobe dabei sein
Aktuell arbeiten 13 Trainer in 13 Kursen in vier Dresdner Locations und in Hoyerswerda mit Tanzbegeisterten.
Die jüngsten Hip-Hopper gehen noch in den Kindergarten, der älteste Tänzer ist 54. Alle Generationen sind bei der Gala (nur noch Restkarten) zu erleben.
Aber: "Gegen eine Vor-Ort-Mindestspende von zehn Euro an unseren Verein laden wir zur Generalprobe ein", lockt Dörte am 6. Dezember, 15.30 Uhr, in die Lausitzhalle.
Infos/Tickets unter: www.ddp-gala.de
Titelfoto: Steffen Füssel