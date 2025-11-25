Dresdnerin schafft's in den Pixi-Kalender

Dresden - Die Dresdner Sängerin und Kinderbuchautorin Enna Miau (40) ist ganz aus dem Häuschen. Denn ihr Büchlein "Die kleine Winterbiene" steckt im Pixi-Adventskalender.

Enna Miau (40) ist stolz, dass sich ihr Bienenbüchlein im Pixi-Adventskalender versteckt. © privat

Die kleinen 10 mal 10 Zentimeter großen Kinderbücher mit 24 Seiten erscheinen seit 1954 im Carlsen Verlag.

Bislang gibt es über 3000 Titel mit einer Gesamtauflage von mehr als 500 Millionen Exemplaren.

Kurz: Pixi ist Kult und fehlt in keinem Haushalt mit Kindern. "Meine Kinder hatten Berge von Pixi-Büchern", lacht Enna.

"Die haben wir gemeinsam gelesen, sie haben nicht so viel Platz weggenommen und man konnte sie überall mit hinnehmen", zählt Enna die praktischen Vorteile auf.