Dresdner Model Lysann Geller posiert zusammen mit Heidi Klum in der Karibik!

Dresden/Saint-Barthélemy - Lysann Geller (32) aus der Nähe von Dresden hat vor mehr als zehn Jahren freiwillig auf eine Teilnahme bei " Germany’s Next Topmodel " verzichtet. Dennoch hat die Sächsin eine Karriere als Model hingelegt. Moderatorin Heidi Klum (51) nahm ihr die Absage für ihre Show damals offenbar nicht krumm. Beide posieren jetzt in der Karibik!

Lysann Geller (32, l.), die Ex-Freundin von Scooter Frontmann H.P. Baxxter (69) lässt sich mit Supermodel Heidi Klum (51) in der Karibik ablichten. © Screenshot/Instagram/lysanngeller

Am gestrigen Mittwoch teilte Geller in ihrer Story bei Instagram ein Foto von sich und Heidi, aufgenommen offenbar am Abend zuvor.

Beide begegneten sich demnach in einem Luxushotel namens "Rosewood Le Guanahani" in St. Barth. Dabei handelt es sich um eine Insel (auch Saint-Barthélemy genannt), der kleinen Antillen - in der östlichen Karibik. Der Anlass für das Aufeinandertreffen der beiden ist unbekannt.

Anscheinend verbrachte das Topmodel Heidi Klum jedoch auch nach der Aufnahme mit Geller noch ein paar schöne Stunden dort, zusammen mit ihrem Mann Tom Kaulitz (35). TMZ veröffentlichte kürzlich Fotos der beiden an einem Strand auf St. Barth.

Laut Daily Mail stammen auch diese Aufnahmen vom gestrigen Mittwoch, kurz nachdem Toms Zwillingsbruder Bill (35) nach eigenen Angaben vor den verheerenden Waldbränden im Bereich von Los Angeles (Kalifornien, USA) flüchten musste.