Schreckliche Brände wüten in Los Angeles: Bill Kaulitz wird evakuiert!

Los Angeles - Nur drei kleine Taschen bleiben ihm noch: Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (35) teilt auf Instagram, dass er aus seinem Zuhause in Los Angeles evakuiert wurde! Damit ist er nicht der einzige Promi.

Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (35) wurde aufgrund der Waldbrände in LA evakuiert. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/billkaulitz

Heftige Waldbrände toben seit Mittwoch in Kalifornien. Auch Los Angeles - das Zuhause der Stars und Sternchen - bleibt vor den Flammen nicht verschont.

Sänger Bill Kaulitz schickt seinen Fans nur eine knappe Info zu seinem Schicksal: "Evakuiert", schreibt er in seiner Instagram-Story, verziert mit einem weinenden Smiley. Sein Zuhause in Hollywood befindet sich mitten in der Gefahrenzone.

Auf dem Bild ist ein Trolley mit seinem Gepäck zu sehen. Zwei kleine Koffer, ein paar einzelne Kleidungsstücke und ein Notfall-Rucksack ist alles, was der 35-Jährige mitnehmen durfte.

Ob auch Bruder Tom Kaulitz (35) und Schwägerin Heidi Klum (51) inklusive Kinder und Haustiere evakuiert werden mussten, teilten sie bislang nicht mit. Da sie allerdings nur zehn Minuten von Bill entfernt wohnen, ist es wahrscheinlich.