Stolzer Gastro-Starter serviert den schärfsten Döner in Dresden

Dieser Döner ist gerade in aller Munde: Für den Chili Cheese Döner von Majd Alyoub stehen die Dresdner vorm Striesener Imbiss Hayat Döner Schlange.

Von Katrin Koch

Dresden - Dieser Döner ist gerade in aller Munde: Für den "Chili Cheese Döner" von Majd Alyoub (27) stehen die Dresdner vorm Striesener Imbiss "Hayat Döner" in der Bergmannstraße/Ecke Schandauer Straße Schlange. Der Döner mit Käsesoße und Jalapenos feuert auch viral auf Instagram, TikTok und Facebook mit Tausenden Aufrufen so richtig durch.

Stolz präsentiert Chef Majd Alyoub (27) vor seinem Striesener Döner-Imbiss sein Angebot. © Foto Koch Erst im Juli eröffnete Majd seinen Imbiss - schon hat es sich rumgesprochen: Auf der Karte stehen Döner, die es sonst nirgends gibt. Der scharfe Chili Cheese Döner ist einer davon, es gibt aber auch Döner (6 bis 8 Euro) mit getrockneten Tomaten, gefülltem Paprika und schwarzen Oliven, außerdem Pide (Teigschiffchen), Lahmacun (Fladenbrot mit Aufstrich) und American Pizza. "In meinem ersten eigenen Lokal will ich etwas Besonderes anbieten", sagt der junge Syrer stolz. Auch für junge Leute, die Döner & Co. am liebsten täglich essen würden. Dresden Kultur & Leute Experiment mit Buchvorlage: Dresdner Theater wandert auf die Hauptstraße Deshalb gibt es bei ihm (10.30 bis 16 Uhr) drei Schüler-Angebote: Döner, Döner-Box oder Pizza-Brötchen mit Käse für je 4,50 Euro.

Der Name "Hayat" kommt übrigens nicht von ungefähr - er bedeutet "Leben". Seit neun Jahren ist Majd in Dresden zu Hause, seine zwei Söhne sind hier zur Welt gekommen. "Mein Jüngster ist erst zwei Wochen alt", erzählt Majd.

Ungewöhnlich: In den Chili Cheese Döner kommt leckere Käsesoße. © Foto Koch

Extrem gefragt: Bei Mitarbeiter Adnan Schdid (26) geht ein Chili Cheese Döner nach dem anderen über den Tresen. © Foto Koch

Der "Hayat Döner" ist wohl gerade der gefragteste Dönerimbiss der Stadt. © Foto Koch