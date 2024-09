Experiment mit Buchvorlage: Dresdner Theater wandert auf die Hauptstraße

Dresden - In seinem Roman "Nullerjahre" schildert Hendrik Bolz (36) roh seine Jugend in Stralsund zwischen Kloppereien und Suff. Das Staatsschauspiel bringt den Bestseller von 2022 jetzt auf die Bühne. Wobei Bühne nur halb stimmt: Die ungewöhnliche Inszenierung führt das Publikum vom Kleinen Haus über Spielorte im Stadtraum zum Finale in ein leer stehendes Ladengeschäft auf der Hauptstraße. "Ein Experiment", sagt Regisseur Kajetan Skurski. Das auch scheitern könne.

Kaya Loewe (l.) und Josephine Tancke in einer Konzertszene der Inszenierung "Nullerjahre" nach dem Roman von Hendrik Bolz. © Holm Helis

Austeilen und Auf-die-Fresse-Kriegen: Hendrik Bolz - 1988 in Leipzig geboren, in einem Stralsunder Plattenbauviertel aufgewachsen, später Teil des Berliner Rap-Duos "Zugezogen Maskulin" - hat seinem Buch den zynischen Untertitel "Jugend in blühenden Landschaften" gegeben.

Es ist eine Mischung aus Coming-of-Age-Geschichte und Strukturanalyse von Gewalt und Rassismus aus Tätersicht. Nicht mehr in der direkten Nachwendezeit spielend, sondern in einer Zeit des Wandels. Eine Bewegung, die nun in der Inszenierung von Kajetan Skurski spürbar werden soll.

Der Regisseur (Jg. 1991): "Im Buch fand ich mich selbst wieder und habe sofort überlegt, wie man den Stoff auf die Bühne bringen kann."

Schnell war klar: Der Weg vom Aufwachsen in der Platte bis ins Heute sollte in einem tatsächlichen Weg abgebildet werden. Dafür suchte man authentische Plätze in der Nähe des Kleinen Hauses und fand schnell ein aufgelassenes Ladengeschäft als zweiten Spielort.