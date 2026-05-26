Dresdnerin hat eine coole Idee: IHR Kinderbuch gestaltet jeder Käufer selbst

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Für Kinder: Pünktlich vorm Ferienbeginn bringt die Dresdner Autorin Anne Rich ihr Mitmachbuch "Mission Urlaub" auf den Markt.

Von Katrin Koch

Dresden - Pünktlich vorm Ferienbeginn bringt die Dresdner Autorin Anne Rich (35) ihr Mitmachbuch "Mission Urlaub" auf den Markt.

Anne Rich zeigt ihr Mitmachbuch, mit dem Kinder ganz aktiv einen Urlaub erleben und festhalten können.
Anne Rich zeigt ihr Mitmachbuch, mit dem Kinder ganz aktiv einen Urlaub erleben und festhalten können.  © Thomas Türpe

Damit schickt die bald zweifache Mama Grundschüler auf 50 Foto-Missionen. Doch sie sollen nicht allein die Kamera zücken.

"Das Buch soll den Urlaub aus zwei verschiedenen Perspektiven beleuchten. Deshalb ist jede Mission auf einer Doppelseite angelegt. Eine Seite für das Kind - die zweite Seite für Mama, Papa, Geschwister oder Großeltern", erklärt Anne.

Ob Lieblingssnack, Feriennest oder der coolste Ausblick - "Foto schießen, Fragen beantworten und Erinnerung festhalten", beschreibt Anne das Vorgehen.

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Die Kids zappen sich nicht nur durchs Handy - am Ende entsteht ein fettes Urlaubsbuch. "Mission Urlaub" gibt's für 15,99 Euro bei Amazon.

Verschiedene Perspektiven werden sichtbar: Links füllt das Kind aus, rechts vielleicht die Mama.
Verschiedene Perspektiven werden sichtbar: Links füllt das Kind aus, rechts vielleicht die Mama.  © Thomas Türpe
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"Da mich viele Leute schon darauf angesprochen haben", folgt im Juni ein Urlaubsbuch für Erwachsene - "egal ob Paar, Freunde oder Mutter und Tochter zusammen verreisen - sie können damit ihre Erinnerungen wunderbar darin festhalten".

Titelfoto: Thomas Türpe

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