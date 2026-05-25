Mixtape-Sänger träumt sich gern in die Jugend zurück

Dresden - Mit seinem Live-Konzert "Mixtape" beamt sich der Dresdner Schauspieler und Sänger Philipp Richter (45) samt Band "Funky Beats" und Publikum zurück in die 80er- und 90er-Jahre.

Philipp Richter begeistert beim "Mixtape"-Konzert als Sänger. © PR/Michael Schmidt

Hits von Madonna, Prince und Nirvana rockten damals aus den Boxen. Zwei Jahrzehnte werden lebendig, die Richter als Kind und Teenager erlebt hat – im damaligen Karl-Marx-Stadt und späteren Chemnitz.

Für Philipp sind die Kinderjahre der 80er ganz eng mit Frank Schöbel verbunden, er schmetterte alle Hits des DDR-Stars aus vollem Halse mit. "Ich war auch mit meiner Mama bei seinen Konzerten."

Aus einem ganz besonderen Grund: Philipps Mutter, Sabine Carolin Richter (66), schreibt bis heute Liedtexte für Schöbel. Auch der neue, berührende Song "Deine Reise ins Vergessen" stammt aus ihrer Feder.

Schmunzelnd zeigt Philipp ein Foto: Ein Zehnjähriger lümmelt im Hochbett. "Das war beklebt mit allen Stickern, die ich kriegen konnte" – von ADAC bis CDU. "Als ich das erste Mal allein ins Kino bin, habe ich die BMX-Bande geguckt."

Philipp wuchs mit Gameboy, Al Bundy, MTV und Viva ins Teenager-Alter. "Ich habe Pepsi, Milka Tender und Bifi-Rolls wie ein Staubsauger eingeatmet." Guns N' Roses wurde "die größte Band und Fanta 4 waren die ersten Rapper, die ich gut fand".

Nicht zu vergessen: die Love-Parade. "Ich war zwar kein Techno-Fan, aber ich musste 1997 und 1998 in Berlin dabei sein, inmitten über einer Million Menschen. Es war gewaltig und solche Momente vergisst man nicht."