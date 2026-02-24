"Dein Song"-Talent Neyla (14): So geht es für die junge Dresdnerin weiter

Dresden – Unter Tränen hat Neyla (14) das Casting von "Dein Song" verlassen. Doch wer jetzt an Schlimmes denkt, liegt falsch. Es sind Tränen voller Freude, denn die junge Dresdnerin ist eine Runde weiter.

Neyla (14) hat die Jury mit ihrem Song mehr als beeindruckt. © ZDF/Andrea Enderlein

"Du hast mich so berührt", erklärte Jurorin Madeline Juno (30), die nach Neylas Auftritt vor Rührung weinte. "Das ist unglaublich schön, wie du gesungen, was du geschrieben hast", lobte die Singer-Songwriterin die talentierte Achtklässlerin in der am Montag ausgestrahlten Folge.

Ihr Song "Unconditional" handele von Freiheit, Stärke und Selbstbestimmung, wie die junge Musikerin im TAG24-Interview erzählt hatte. "Als ich in deinem Alter war, hätte ich genau einen solchen Song gebraucht, der mir diese Message um die Ohren fliegen lässt", so Juno.

"Man hört, du beschäftigst dich viel mit Musik, und du hörst wahrscheinlich auch viel. Aber dein Songwriting – für deinen ersten Song – ist einfach unglaublich."

Weil die 30-Jährige so begeistert war, schlug sie den Gong für Neyla. Damit geht es für die 14-Jährige direkt in die nächste Runde. Dort darf sie im Songwriting-Camp ihr Lied weiterentwickeln.