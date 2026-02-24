"Dein Song"-Talent Neyla (14): So geht es für die junge Dresdnerin weiter

In der neuen Staffel von "Dein Song" tritt Neyla aus Dresden an. Am Montag lief die erste Folge im KiKA. Nun steht fest, ob sie weitergekommen ist.

Von Saskia Hotek

Dresden – Unter Tränen hat Neyla (14) das Casting von "Dein Song" verlassen. Doch wer jetzt an Schlimmes denkt, liegt falsch. Es sind Tränen voller Freude, denn die junge Dresdnerin ist eine Runde weiter.

Neyla (14) hat die Jury mit ihrem Song mehr als beeindruckt.
Neyla (14) hat die Jury mit ihrem Song mehr als beeindruckt.  © ZDF/Andrea Enderlein

"Du hast mich so berührt", erklärte Jurorin Madeline Juno (30), die nach Neylas Auftritt vor Rührung weinte. "Das ist unglaublich schön, wie du gesungen, was du geschrieben hast", lobte die Singer-Songwriterin die talentierte Achtklässlerin in der am Montag ausgestrahlten Folge

Ihr Song "Unconditional" handele von Freiheit, Stärke und Selbstbestimmung, wie die junge Musikerin im TAG24-Interview erzählt hatte. "Als ich in deinem Alter war, hätte ich genau einen solchen Song gebraucht, der mir diese Message um die Ohren fliegen lässt", so Juno.

"Man hört, du beschäftigst dich viel mit Musik, und du hörst wahrscheinlich auch viel. Aber dein Songwriting – für deinen ersten Song – ist einfach unglaublich."

Weil die 30-Jährige so begeistert war, schlug sie den Gong für Neyla. Damit geht es für die 14-Jährige direkt in die nächste Runde. Dort darf sie im Songwriting-Camp ihr Lied weiterentwickeln.

Warum Neyla Mitleid mit den "Dein Song"-Juroren hatte

"Revolverheld"-Sänger Johannes Strate (45) gab ihr Tipps, wie sie ihren Song weiterentwickeln kann.
"Revolverheld"-Sänger Johannes Strate (45) gab ihr Tipps, wie sie ihren Song weiterentwickeln kann.  © ZDF/Andrea Enderlein

Als die 14-Jährige mitbekam, dass für sie gegongt wurde, war es "so magisch. Anfangs hatte ich irgendwie Mitleid, dass sie alle weinen mussten, habe mich aber am Ende gefreut, dass ihnen der Song so gut gefallen hat. Das war einfach nur traumhaft", erzählte sie im Anschluss dem KiKA.

Johannes Strate (45), der Frontmann der Band "Revolverheld", gab Neyla beim Casting auch direkt ein paar Ideen fürs Camp mit.

"Wenn wir jetzt über die Produktion nachdenken: auf jeden Fall beim Klavier als Instrument bleiben. Erst einmal ruhig bleiben und zur zweiten Strophe mit einem nach vorne gespielten amerikanischen Schlagzeug reinkommen", riet er ihr.

Bei Neyla fand der Vorschlag Anklang: "Ich fände es mega schön, wenn andere Instrumente dazukommen, wie Gitarre oder Schlagzeug."

Beim Stichwort "Gitarre" stimmte Strate dann ein und spielte den Refrain ihres Liedes mit der Dresdnerin zusammen.

Titelfoto: ZDF/Andrea Enderlein

