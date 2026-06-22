Dynamo-Tassenverkauf bei Uwe Steimle gestoppt: Was ist da los?

Dresden - Erst ein Stadionfoto mit AfD-Chef Tino Chrupalla (51), dann auch noch Dynamo-Artikel im Shop: Rechtsaußen-Komiker Uwe Steimle (63) versucht offenbar, die Fußballfans für sich zu gewinnen. Gibt es da eine Kooperation zwischen Verein und Satiriker? Ohne Absprache werden selbst gedruckte Fanartikel schnell teuer.

Satiriker Uwe Steimle (63) versuchte sich jetzt als Dynamo-Merchhändler. © Screenshot/YouTube/UweSteimle-Original

Jeden Sonntag arbeitet sich Uwe Steimle in einem kurzen Video an der Politik des Landes ab, mal mit AfD-Größen als Gast, mal mit Reichsbürgern.

Auch der ein oder andere Prominente landet gern mal auf dem Stuhl neben ihm. Neben Unterhaltung, Verschwörungstheorien und Politik gibt es immer auch etwas zu kaufen.

In Ausgabe 234 machten einige Fußballfans große Augen: "Auch aus Sympathie für Dynamo, für diesen Gemeinschaftssinn, für uns alle", sagte Steimle und präsentierte eine "Dynamo Diddsch Dasse" mit Logo des Vereins. "Und sie können ja schon mal, wenn Sie möchten, Ihre Offerten abgeben, ob Sie so eine Tasse vielleicht auch haben wollen."

Schon tauchte genannte Tasse im offiziellen Steimle-Webshop für 19,95 Euro auf, konnte vorbestellt werden. Dann geschah jedoch Mysteriöses: TAG24 fragte bei Dynamo an, ob es eine Kooperation mit dem Komiker gebe.