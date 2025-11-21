Eifersuchts-Drama um die Möpse: Nase von René Kindermann angeritzt

Dresden - Eifersucht ist eines der stärksten Tatmotive bei Verbrechen. Das bekam auch MDR- und ARD-Sportmoderator René Kindermann (50) zu spüren. Er wurde an der Nase verletzt. Nicht mit einem Messer, aber mit den scharfen Waffen einer "Frau". Mops -Dame Cookie watschte ihn mit der Pfote ordentlich ab.

Autsch: Der Pfotenschlag von Mops Cookie hinterließ auf der Nase von René Kindermann (50) Spuren. © privat

"Ich saß am Morgen, vorm Frühstückmachen für die Kinder, kurz mit unserem zweiten Mops Otto auf dem Sofa", erzählt Kindermann.

Dass sich Otto an ihr Herrchen ranmacht, war Hündin Cookie gar nicht recht. "Sie war wohl eifersüchtig und fuhr mir mit der Pfote übers Gesicht. Die lange Wunde an der Nase hat ziemlich stark geblutet und ich musste mich im Bad verarzten. Ziemlich blöd, wenn man wenig später vor der Kamera steht."

Dank Kosmetik von Ehefrau Katja und dem Können der Maskenbildnerin im TV-Studio bekamen die Fernsehzuschauer von der Scharte nichts zu sehen.