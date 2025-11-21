In Klotzsche ist Angela das "Mädchen für alles": Wie eine Unternehmerin auch noch einen Verein schmeißt

Dresden - Sie bewegen Dresden - jeden Tag, mit Herz, Einsatz und Leidenschaft. Ohne sie stünde der Vereinssport still: Ehrenamtliche, die anpacken, organisieren, trösten, jubeln - alles ohne ein Gehalt. Sie sind die heimlichen Heldinnen und Helden Dresdens, die im Hintergrund Großes leisten. TAG24 und der StadtSportBund holen sie jetzt ins Rampenlicht.

Beim Training gibt es klare Anweisungen für das A-Jugend-Team. © Steffen Füssel

Wenn Angela Starke (44) den Hallenboden betritt, wirkt es, als würde jemand das Licht einschalten. Wo andere längst erschöpft die Sportschuhe ausziehen, dreht sie erst richtig auf. Seit über zwei Jahrzehnten jongliert die Powerfrau Training, Vereinsleben und Praxisbetrieb.



"Es geht nicht darum, ob man Zeit hat, sondern ob man sich Zeit nimmt", sagt sie. Und genau das tut sie - seit über 20 Jahren. Zum Handball kam Angela schon als Grundschülerin.

"Mein damaliger Sportlehrer hat mich einfach angequatscht", erzählt sie. Später spielte sie beim SC Riesa, bis sie zum Studium nach Dresden zog.

Dort führte der Zufall sie zur SG Klotzsche und zur Trainerbank. "Ich habe ein Jahr gespielt und dann gleich eine Trainingsgruppe übernommen", erinnert sie sich. Das war 2003. Seitdem ist sie fast durchgängig Trainerin - von der ersten Jugendmannschaft bis zu den älteren Jahrgängen.

"Mir liegt das Technisch-Taktische ein bisschen mehr - deshalb arbeite ich gern mit den Älteren", erklärt sie. Und selbst die Pubertät ihrer Schützlinge schreckt sie nicht: "Das stört mich gar nicht. Man braucht für jedes Alter einfach eine andere Ansprache."

Doch Angela ist weit mehr als Trainerin. Seit rund acht Jahren ist sie stellvertretende Vorsitzende des Vereins - mit über 1000 Mitgliedern. "Das ist ein bisschen wie Politik", sagt sie mit einem Augenzwinkern.