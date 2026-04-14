Einstiges Sozi-Büro hat jetzt eine Genuss-Agenda

Dresden - Im alten SPD -Wahlkreisbüro gibt es jetzt Salami und Pecorino. Das Ex-"Politbüro" hat sich in einen Feinkostladen für italienische Spezialitäten samt Bistro verwandelt. Vor einer Woche eröffneten Sascha Janus (54) und Paul Schlögel (32) in der Striesener Bergmannstraße ihr kleines "Nel Mondo D'Italia" - mit je 20 Innen- und Außenplätzen.

Spumante und Wein gibt es bereits in großer Auswahl. © Holm Helis

Statt Parteiprogrammen stehen jetzt Weine, Olivenöl und Pasta in den Regalen.

Die Frischtheke ist gefüllt mit Käse, Schinken und Wurst. "Im Mai werden sardische Spezialitäten angeliefert", macht Janus den Mund wässrig auf Wildschwein-Schinken, Zitronentarte, Myrthenlikör und Co.

Wer der Versuchung nicht standhält, isst gleich vor Ort: Fregola Sarda (15 Euro) oder gegrilltes Gemüse (12 Euro). Das Frühstücksangebot für 5 Euro: ein Espresso mit einem Cornetto (Hefeteighörnchen).