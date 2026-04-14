Einstiges Sozi-Büro hat jetzt eine Genuss-Agenda
Dresden - Im alten SPD-Wahlkreisbüro gibt es jetzt Salami und Pecorino. Das Ex-"Politbüro" hat sich in einen Feinkostladen für italienische Spezialitäten samt Bistro verwandelt. Vor einer Woche eröffneten Sascha Janus (54) und Paul Schlögel (32) in der Striesener Bergmannstraße ihr kleines "Nel Mondo D'Italia" - mit je 20 Innen- und Außenplätzen.
Statt Parteiprogrammen stehen jetzt Weine, Olivenöl und Pasta in den Regalen.
Die Frischtheke ist gefüllt mit Käse, Schinken und Wurst. "Im Mai werden sardische Spezialitäten angeliefert", macht Janus den Mund wässrig auf Wildschwein-Schinken, Zitronentarte, Myrthenlikör und Co.
Wer der Versuchung nicht standhält, isst gleich vor Ort: Fregola Sarda (15 Euro) oder gegrilltes Gemüse (12 Euro). Das Frühstücksangebot für 5 Euro: ein Espresso mit einem Cornetto (Hefeteighörnchen).
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Sascha und Paul haben sich bei der Arbeit im "ElbeGarten" kennengelernt
"Wir wechseln wöchentlich die Karte, bieten Catering bis hin zur kompletten Buchung des Bistros an. Außerdem vermitteln wir unseren Gästen Adressen für Genussreisen durch Italien", so Janus, der sardische Wurzeln hat.
Seinen Kompagnon Paul hat er jedoch nicht in Italien, sondern bei der Arbeit im Restaurant "ElbeGarten" kennengelernt.
Geöffnet ist das "Nel Mondo D'Italia" montags bis samstags, von 10 bis 21 Uhr. Übrigens: "Ein SPD-Politiker gehörte zu den ersten Gästen", schmunzelt Janus.
Titelfoto: Holm Helis