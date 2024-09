Geheimnis vom Oberen Waldteich gelüftet: Flaschenpost-Absender wollen sich wiedersehen

Zur Abkühlung ging es damals an den Waldteich. "Ich bin mit dem Damenfahrrad meiner Mutter regelmäßig den Boxdorfer Berg hochgefahren."

Von einem Kegelfreund habe er von der Suche erfahren. Zusammen mit Klaus habe er Maurer gelernt, sogar am Dresdner Kulturpalast mitgebaut.

"Ich dachte, wir haben die Flasche damals in den Teich geschmissen", prustet Dieter Quetschke auf der Terrasse seines Kleingartens im Süden Freitals.

Mirko (42) und Daniela Naumann (40) sind seit Ostern stolze Campingplatzbesitzer. Für ihre Dauercamper am Oberen Waldteich hübschten sie die Stellplätze auf, streuten Schotter, entfernten tote Baumwurzeln. In einer davon lag sie versteckt: die Flaschenpost mit der Überschrift " Dresden , der 26.7.67".

Nach der Ausbildung verloren sich die Jungs aus den Augen. Dieter blieb, machte nach der NVA Betonbau, war Betriebshandwerker, baute Autobahnen und Eisenbahnbrücken mit. Heute verbringt der Lungenkranke seine Zeit am liebsten im Garten mit seiner Frau Heidrun (71) und Hund Charly (7).

"Das ist ja wie im Märchen", lacht auch Barnabas Franz am Telefon seines Hauses in Oberfranken. Klaus und er waren Nachbarn und Freunde in Dresden-Gruna - bevor Franz vorm "Schweinestaat" DDR bereits zehn Jahre vor der Wende nach Hamburg floh.

Dort lebte er 30 Jahre, verdiente als Steuerungstechniker "sehr gut". Heute überwintert er am liebsten in Thailand.

Und Klaus? Auch ihn zog es in die Welt, er lebt heute nahe Stuttgart. Doch schon bald wollen sich die drei wiedersehen - natürlich am Oberen Waldteich ...