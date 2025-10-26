Erst Chaos, dann Abriss: FiNCH liefert in der Messe ab

Beide Zufahrtsstraßen gesperrt, aber kein Problem: Rapper FiNCH brachte seine Fans in Dresden in feurige Ekstase.

Von Saskia Hotek

Dresden - Man kann ja fast von Glück reden, dass es FiNCH (35) mit seinem himmelblauen Trabant pünktlich zur Bühne geschafft hat. Denn vor dem Einlass zu seinem Konzert in der Dresdner Messe am Samstagabend waren die einzigen beiden Zufahrtsstraßen noch gesperrt. Später am Abend tauchte dann sogar Überraschungsgast Katja Krasavice (29) auf.

Jede Menge Pyro muss sein. FiNCH (35) lieferte in Dresden eine heiße Show ab. © Saskia Hotek Natürlich war der Künstler schon deutlich früher da und der Trabant nur ein Show-Element, doch direkt vor so einem Event im Ostragehege noch einen Kinder-Marathon sowie einen Fünf-Kilometer-Lauf stattfinden zu lassen, ist schon ein wenig fragwürdig. Der Stimmung tat das keinen Abbruch. 2,5 Stunden heizte der Rapper der ausverkauften Messehalle 1 ordentlich ein. Da feierten selbst - oder gerade - die zahlreichen Dynamo-Fans mit, die kurz zuvor noch eine 1:2-Niederlage ihrer Mannschaft gegen Paderborn ertragen mussten. Denn die Show bot so einiges, was das Herz der Fußball-Fans höherschlagen ließ: Unmengen an Pyrotechnik sowie "Ostdeutschland"- und "Alle Bullen sind Schweine"-Sprechchöre (Letzteres bezog sich natürlich auf den Bundesliga-Verein RB Leipzig). Dresden Kultur & Leute Der "Hexer von Meißen" zeigt sein Zauberhaus Nils Wehowsky, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, ist bekennender Union-Berlin-Fan. "Aus Respekt" vor den Dynamo-Fans hatte er in Dresden auf die sonst übliche Sporthose seines Lieblingsvereins verzichtet.

Flitzer stürmt die Bühne von FiNCH

Auf der Bühne wurde nicht nur wild gehüpft. Der Ring im Hintergrund spielte eine gewichtige Rolle. © Saskia Hotek Neben dem Fußball stand an diesem Abend vor allem eine Sportart im Mittelpunkt: Wrestling. FiNCH erfüllte sich mit seiner Arena Tour 2025 einen langen Wunsch: "Als Kind habe ich geträumt, Wrestler zu werden", erklärte er auf der Bühne. Um diesen Sport zu unterstützen sowie mehr Aufmerksamkeit zu schenken, verwandelte er die Bühne zu einem Wrestling-Ring. Böse Gegner inklusive. Einer von ihnen pöbelte gegen Ostdeutsche und Dresdner im Speziellen: "Dresdner können keine Brücken bauen und keine Juwelen beschützen", brüllte er. Dafür kassierte er von den Fans laute Buhrufe. Ein Flitzer im Rudi-Völler-Trikot stürmte daraufhin die Bühne und vermöbelte die bösen Wrestler - natürlich alles nur Show. Dresden Kultur & Leute Mehr als 170 Jahre unterwegs: Für Richard Wagners Koffer endet die Reise in Graupa Die darauffolgende, kurze Unterbrechung nutzte der Fürstenwalder, um seinen himmelblauen Trabant startklar zu machen. Das passende Lied von Schlagersängerin Sonja Schmidt (79) aus dem Jahr 1971 begleitete seinen Einzug in die Halle. Auf dem Dach seiner Rennpappe performte er unter anderem seinen Hit "Fick mich Finch" aus der Zeit, als er noch mit dem Beinamen "Asozial" auftrat.

FiNCH singt mit Überraschungsgast Katja Krasavice