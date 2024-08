Etwa 6000-mal gab er im Keller den Kurfürsten: Starker August macht vorm 80. den Abgang

Dresden - Ein Hofknicks und eine tiefe Verbeugung für "Kurfürst" Klaus-Dieter Matthes (79). Der beliebte "August der Starke"-Darsteller verabschiedete sich am Sonntag in seiner Residenz, dem Erlebnisrestaurant "Sophienkeller", mit einem Gelage und knapp 80 Gästen in den Ruhestand. Am Donnerstag feiert Seine Majestät 80. Geburtstag.