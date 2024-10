Sachsens schönste Ex-Polizistin hat großes Ziel: "Will mir das beweisen"

Dresden - Es ist ein sportliches und zugleich ambitioniertes Ziel! Adrienne Koleszár (40) will einen Triathlon meistern. Dafür trainiert Sachsens schönste Ex-Polizistin bereits fleißig.

Auch auf dem Rad seien mehr als 60 Kilometer kein Problem. Das Schwimmen habe sie nach den OPs jeden Morgen in der Schwimmhalle trainiert.

Eine konkrete Triathlon-Distanz habe sie noch nicht festgelegt, wenngleich bisherige Erfolge schon großes Potenzial zeigen. So berichtet Koleszár davon, dass sie bereits im vergangenen Jahr einen Zehn-Kilometer-Lauf aus der Kalten geschafft hat.

Nun will sie sich einer neuen Herausforderung stellen. Auf dem Plan steht ein Dreikampf - bestehend aus Schwimmen, Radfahren und Joggen. "Ich konnte erstmal nichts von diesen Sportarten", sagt Koleszár, betont gleichzeitig aber: "Ich will mir das nochmal beweisen."

Wie die 40-Jährige im DNN-Interview erzählte, waren die letzten Monate nicht einfach. Ab April standen "drei echt harte OPs" infolge ihrer Lipödem-Erkrankung an.

"Ich bin süchtig nach Sport", verrät die Dresdnerin. Im Vordergrund stehe jedoch nicht das Siegen, sondern der Motivations-Faktor für andere. "Ich will zeigen, dass Sport Spaß macht und dass man in jedem Alter noch etwas reißen kann", so ihre Botschaft.