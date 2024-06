Adrienne Koleszár leidet an Lipödem: Davor hat sie am meisten Angst

Aus diesem Grund ließ sie sich im April in Berlin erneut operieren. Doch bei einem einzigen Eingriff bleibt es nicht. "Ich befinde mich aktuell in einem kleinen OP-Marathon", erzählt die 40-Jährige in einem kurzen Video auf Instagram. Zwei von drei OPs habe sie bereits geschafft .

"Noch immer ein Tabuthema unter Frauen und vor allem schlanken Sportlerinnen", so Adrienne vor vier Monaten. Doch Sachsens schönste Ex-Polizistin will nicht mehr schweigen und spricht daher ganz offen über ihre Probleme.

Doch es gibt etwas, wovor Adrienne großen Respekt hat: "Ich habe heute tatsächlich wahnsinnig große Angst, dass meine Knie oder meine Beine oberhalb der Knie nicht straff werden."

Das sei auch der Grund, weshalb die ehemalige Polizistin auf Instagram vor allem ihren Oberkörper, dafür ganz selten ihre Knie zeigt: "Ich wollte ja als perfekt gelten." Dieses Problem sei generell weit unter Frauen verbreitet.

Und tatsächlich: Viele Followerinnen melden sich in den Kommentaren zu Wort und fühlen sich verstanden. So schreibt eine Userin: "Super, dass du das Thema ansprichst." "Fühle ich so, hasse meine Knie am meisten", kommentiert eine andere.

Ihren Weg will Adrienne weiterhin mit ihren Fans teilen. Bleibt zu hoffen, dass bei der Operation alles gut geht.