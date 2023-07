Feinkost & Bar: Kai Kochan kocht jetzt am Körnerplatz

Opernsänger René Pape (58, v.) hilft Gastgeber Kai Kochan (55) gern mal in der kleinen Küche. © Foto Koch

Kochan wird jetzt "sesshaft", hat die "Weinbar & Feinkost - Kleine Freuden" am Körnerplatz übernommen.

Über zehn Jahre hatte Volker Merkewitz mit seiner Frau die Weinbar zwar als Hobby, aber mit Leidenschaft und Liebe betrieben. Aus Altersgründen übergeben sie ihr Kleinod an ihren Freund Kai.

Das Konzept bleibt: Gute Weine, Feinkost und kleine Speisen finden mittwochs bis freitags (17 bis 23 Uhr) ihre Liebhaber. "Das Wochenende halte ich mir weiterhin für Feiern und Catering frei", so Kochan. "Außerhalb der Öffnungszeiten kann die Weinbar nach Absprache gebucht werden."

So fein die regionalen Antipasti, so klein die Bar: Gerade mal neun Sitzplätze passen in die nur drei Meter schmale und 15 Meter lange Bar. Offene Weine (0,2 Liter) kosten 8 Euro, Speisen 5 bis 15 Euro.