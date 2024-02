Filmische Spurensuche in Sachsen: Felix Räuber auf "Heimat"-Trip

Dresden - "Wie klingt Heimat?" - für die Antwort auf diese Frage begab sich Musiker Felix Räuber (39, "Allein, allein") mit seinem Team auf dreijährige Spurensuche in Sachsen. Das Ergebnis ist eine Kurzfilmserie, deren Fertigstellung am gestrigen Mittwoch in der Ostsächsischen Sparkasse am Dresdner Güntzplatz gefeierte wurde.