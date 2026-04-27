Zum 20. Jahrestag der "Hebammen"-Saga: Dresdner Autorin Sabine Ebert schreibt Ihrer Heldin ein neues Buch
Dresden - Bestsellerautorin Sabine Ebert (68), geboren in Freiberg und wohnhaft in Dresden, hat für Herbst eine besondere literarische Rückkehr angekündigt: Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums ihrer "Hebammen"-Reihe soll im November ein neues Buch über ihre berühmte Romanheldin Marthe erscheinen.
Im Jahr 2006 veröffentlichte Ebert mit "Das Geheimnis der Hebamme" den Auftakt zu einer Saga, die sich zu einem der erfolgreichsten historischen Romanprojekte im deutschsprachigen Raum entwickeln sollte und die Autorin zu einer Berühmtheit werden ließ.
Millionen verkaufter Exemplare und eine treue Fangemeinde machten die Figur der Marthe zu einer festen Größe der historischen Literatur.
Zum Jubiläum kehrt Sabine Ebert noch einmal zu ihrer bekanntesten Figur zurück - in einer Form, die sich bewusst von der bisherigen Reihe unterscheidet.
Das neue Buch trägt den Titel "Marthe. Die Erinnerungen der Hebamme". Anders zu vermuten wäre, handelt es sich dabei nicht um eine direkte Fortsetzung der bisherigen fünf Bände.
Diese hatten die Geschichte um Marthe bereits abgeschlossen. Stattdessen wählt Ebert einen anderen erzählerischen Ansatz: Marthe blickt auf ihr eigenes Leben zurück.
Unerzählte Episoden werden beleuchtet
Damit eröffnet die Autorin die Möglichkeit, bislang unerzählte Episoden aus verschiedenen Lebensphasen der Figur zu beleuchten. Der Roman soll zentrale Stationen von Marthes Lebensweg zusammenführen, etwa ihre Kindheit und frühe Prägung nach dem gewaltsamen Tod ihrer Eltern, die Jahre zwischen den bekannten Romanhandlungen und vieles Weitere.
Wie in Eberts bisherigen Werken bildet auch im neuen Roman die sorgfältige Einbettung in reale Geschichte ein wichtiges Merkmal ihres Schreibens. So habe nie bloße Abenteuer- oder Liebesgeschichten, sondern über deutsche Geschichte schreiben wollen, wie sie wirklich war, sagt sie. Das setzt umfangreiche Recherchen voraus, die die Autorin manchmal mehr Zeit kosten als das Schreiben selbst.
Allein die Ankündigung des neuen Buches vor einigen Tagen löste starke Resonanz aus. In den sozialen Medien reagierten viele Leserinnen und Leser mit Begeisterung auf die Nachricht, dass Marthe noch einmal Romanheldin wird.
Die erwartungsfrohen Kommentare seien ihr großer Antrieb beim Schreiben, hinterließ sie bei Facebook. Von nun an drehe sich bei ihr alles um Marthe, damit das Buch pünktlich fertig werde. Ebert: "So viel kann ich schon sagen: Es wird sehr emotional."
Titelfoto: Eric Münch