Zum 20. Jahrestag der "Hebammen"-Saga: Dresdner Autorin Sabine Ebert schreibt Ihrer Heldin ein neues Buch

Dresden - Bestsellerautorin Sabine Ebert (68), geboren in Freiberg und wohnhaft in Dresden , hat für Herbst eine besondere literarische Rückkehr angekündigt: Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums ihrer "Hebammen"-Reihe soll im November ein neues Buch über ihre berühmte Romanheldin Marthe erscheinen.

Bestsellerautorin Sabine Ebert (68) schreibt an einem neuen Marthe-Roman. © Eric Münch

Im Jahr 2006 veröffentlichte Ebert mit "Das Geheimnis der Hebamme" den Auftakt zu einer Saga, die sich zu einem der erfolgreichsten historischen Romanprojekte im deutschsprachigen Raum entwickeln sollte und die Autorin zu einer Berühmtheit werden ließ.

Millionen verkaufter Exemplare und eine treue Fangemeinde machten die Figur der Marthe zu einer festen Größe der historischen Literatur.

Zum Jubiläum kehrt Sabine Ebert noch einmal zu ihrer bekanntesten Figur zurück - in einer Form, die sich bewusst von der bisherigen Reihe unterscheidet.

Das neue Buch trägt den Titel "Marthe. Die Erinnerungen der Hebamme". Anders zu vermuten wäre, handelt es sich dabei nicht um eine direkte Fortsetzung der bisherigen fünf Bände.

Diese hatten die Geschichte um Marthe bereits abgeschlossen. Stattdessen wählt Ebert einen anderen erzählerischen Ansatz: Marthe blickt auf ihr eigenes Leben zurück.