Sachsens Sonnenkönig: Neue Biografie über August den Starken

München/Dresden - Dresden feiert sich derzeit selbst, mit gutem Grund. Mit der Wiedereröffnung der Festetage im Residenzschloss und der neuen Dauerausstellung "Masken und Kronen. Festkultur und Machtrepräsentation am Dresdner Hof" zu Wochenbeginn richtet sich der Blick erneut auf jene Epoche, in der die Stadt zur barocken Bühne Europas wurde. Da ist es passend, dass beinah zeitgleich der britische Historiker Tim Blanning (84) seine große Biografie "August der Starke - Sachsens Sonnenkönig" vorlegt.

Das Buch, erschienen bei C.H. Beck für 34 Euro. © C.H. Beck

Ausstellung wie Buch erzählen eine ähnliche Geschichte - die eines Herrschers, der zwischen Inszenierung und Wirklichkeit lebte. Schon beim Betreten der rekonstruierten Prunkräume im Residenzschloss wird spürbar, was Blanning in seinem Werk beschreibt: August verstand Macht als Schauspiel.

Die Feste, Maskeraden und höfischen Rituale waren keine bloße Dekoration, sondern politische Instrumente. Der Kurfürst, der sich 1697 zum König von Polen wählen ließ, inszenierte sich als europäischer Monarch - mit allem Glanz, den die Kunst aufzubieten vermochte.

Blanning zeichnet das mit großer Anschaulichkeit nach. Sein August ist kein bloßer Kraftmensch und Lebemann, wie es die populäre Legende will, sondern ein kalkulierender Regisseur seiner selbst.

Dresden wurde unter seiner Herrschaft zur Bühne, auf der Architektur, Sammlungen und Zeremonien eine klare Botschaft vermittelten: Hier residiert ein Fürst von Rang, ein "Sonnenkönig" an der Elbe.

An diesem Punkt setzt die konsequente Korrektur des Historikers ein. Hinter der glänzenden Oberfläche entdeckt er Risse. Die polnische Königskrone, die August den ersehnten Aufstieg in die erste Liga der Mächte ermöglichen sollte, erwies sich als schwer zu tragen. Anders als im straff regierten Sachsen musste er sich in Polen ständig gegen einen selbstbewussten Adel behaupten. Macht war dort nicht gegeben, sondern musste immer wieder neu ausgehandelt werden.