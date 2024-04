Friedenspreis für ermordeten Kreml-Kritiker: Alexej Nawalnys Witwe kommt nach Dresden

Dresden - 1125 Tage saß der für Putin gefährlichste Kritiker Alexej Nawalny (†47) unter menschenunwürdigen Bedingungen in Haft. Nachdem er am 16. Februar unter ungeklärten Umständen im Strafgefangenenlager "Polarwolf" in Charp (Sibirien) verstarb, wird der russische Oppositionspolitiker nun mit dem "Friedenspreis Dresden" geehrt.