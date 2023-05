Frische Bands, begeistertes Publikum: So schön war Dixieland 2023

Dresden - Ja, die Dixieland-Fans lieben und wollen ihr Festival! Mehr als 340.000 Musikfreunde genossen acht Tage lang die Super-Stimmung, mit der 37 Bands aus neun Ländern die Innenstadt ins Swing-Fieber versetzten. Mit der Parade, die an der Neumarkt-Bühne zum großen Finale aufspielte, endete am Sonntag das 51. Internationale Dixieland Festival in Dresden.