Für den guten Zweck: Dresdner Influencerin geht unter die Fußballer

Dresden - Der Benefiz-Cup Dresden geht in die zweite Runde! Am 28. September treten Fußballerinnen und Fußballer wieder in Dresdens Spendenturnier an, um gemeinsam Geld für den guten Zweck zu sammeln. Dabei erhalten die Helfer bereits im Vorfeld prominenten Beistand, denn unter anderem Influencerin Lyn Künstner (34) unterstützt das Benefiz-Event!