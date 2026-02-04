Lara Liqueur: Ex-OB-Kandidatin hat sich 'ne Platte gemacht
Dresden - DJane, Talkmeisterin, Produzentin, Dragqueen und Ex-OB-Kandidatin - Lara Liqueur (31, Lars Stosch) ist facettenreich. So wundert es nicht, dass ihre neue Single "Shades" eine Hymne auf die Vielseitigkeit singt.
Und zugleich den Titel für das Ende März erscheinende Album liefert. "Dieser Song beschreibt ganz gut den Vibe meines kommenden zweiten Albums", erklärt Lara.
"Ich bin genau so, wie ich bin – mit allem, was dazu musikalisch, optisch und menschlich gehört. Jede Facette erfüllt einen Zweck und trägt zu dem bei, was ich bin."
Im dazugehörigen Musikvideo präsentiert sich Lara in vier radikal unterschiedlichen Looks.
Video zu "Shades" von Lara Liqueur
Von der ersten Kameraeinstellung bis zum finalen Schnitt hat sie alles in Eigenregie produziert. "Shades" ist auf allen Streaming-Plattformen verfügbar. Das Musikvideo ist auf YouTube zu sehen.
Titelfoto: Max Patzig