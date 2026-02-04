Lara Liqueur: Ex-OB-Kandidatin hat sich 'ne Platte gemacht

Dresden - DJane, Talkmeisterin, Produzentin, Dragqueen und Ex-OB-Kandidatin - Lara Liqueur (31, Lars Stosch) ist facettenreich. So wundert es nicht, dass ihre neue Single "Shades" eine Hymne auf die Vielseitigkeit singt.

Lara Liqueur (31) legt vom Neustadt-Club bis zum Stadtfest auf. © Max Patzig

Und zugleich den Titel für das Ende März erscheinende Album liefert. "Dieser Song beschreibt ganz gut den Vibe meines kommenden zweiten Albums", erklärt Lara.

"Ich bin genau so, wie ich bin – mit allem, was dazu musikalisch, optisch und menschlich gehört. Jede Facette erfüllt einen Zweck und trägt zu dem bei, was ich bin."

Im dazugehörigen Musikvideo präsentiert sich Lara in vier radikal unterschiedlichen Looks.