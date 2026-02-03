Dresden plant neue Eigenbetriebe in der Kultur

Dresden - Die Kulturlandschaft der Stadt Dresden steht vor einem organisatorischen Umbau. Die Stadtverwaltung plant, mehrere kommunale Kultureinrichtungen neu zu strukturieren und in zwei Eigenbetriebe zu überführen.

Das Festspielorchester der Dresdner Musikfestspiele im Kulturpalast, der das Zuhause der Dresdner Philharmonie ist - im Eigenbetrieb werden beide Institutionen näher zusammenrücken. © Oliver Killig

Hintergrund ist die angespannte Finanzlage der Stadt. Steigende Ausgaben und begrenzte Einnahmen setzen den Haushalt unter Druck, der kommende Doppelhaushalt 2027/28 ist eine große Herausforderung – auch für Theater, Orchester und Festivals.

Die Verwaltung verbindet mit der Neuordnung das Ziel, Verwaltungsaufgaben zu bündeln, Doppelstrukturen abzubauen und die Kosten besser zu steuern. Geplant ist die Gründung von zwei Eigenbetrieben im Kulturbereich.

Eigenbetriebe sind organisatorisch selbstständige Einheiten innerhalb der Stadtverwaltung, die eigenständig wirtschaften und größere operative Eigenverantwortung haben. In Dresden gibt es schon Eigenbetriebe, unter anderem für Sport oder Kindergärten. Auch das Heinrich-Schütz-Konservatorium ist Eigenbetrieb.

Nach aktueller Planung soll nun ein Eigenbetrieb die städtischen Bühnen bündeln, darunter die Staatsoperette, das theater junge generation (tjg) und das Festspielhaus Hellerau.

Ein zweiter Eigenbetrieb soll die Dresdner Philharmonie und die Musikfestspiele zusammenführen.