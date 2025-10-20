Für diese "Azubinen" hat das Handwerk goldenen Boden

Dresden - Was will ich werden? Jahr für Jahr müssen sich junge Menschen für einen Berufsweg entscheiden. Von "A wie Anlagenmechaniker" bis "Z wie Zweiradmechatroniker" kann man an der Handwerkskammer Dresden (HWK) 80 Berufe erlernen. Dabei zeigt sich: Längst prägen Frauen das männerdominierte Handwerk mit.

Glücklich bei der Arbeit: Annika Mütze (19, l.) mit Stammkundin Lea Heidelmann (26). © Stefan Häßler

Den eher klassischen handwerklichen Bildungsweg für Frauen hat Annika Mütze (19) beinahe aus Vorbestimmung eingeschlagen. Bereits im Kindergartenalter steckte sie ihrer Omi die Haare hoch oder flocht der Mama Zöpfe.

Nach Ende der Oberschule brachte sie ihre Bewerbung persönlich zum Director's Cut Friseur & Academy in der Dresdner Neustadt, bewarb sich um ein Praktikum und begann daraufhin hier die Ausbildung.

"Es gab nie etwas anderes, keinen Plan B. Ich wollte immer genau das machen", sagt die Auszubildende lachend.

Mittlerweile im letzten Ausbildungsjahr kann sich Annika Mütze auf eine Übernahme im Friseurbetrieb an der Böhmischen Straße freuen.

Für die praktische Prüfung wird wie früher die Mama das Haarmodell sein: "Der schönste Moment in meinem Beruf ist, wenn ein Kunde glücklich strahlt, sobald meine Arbeit beendet ist."