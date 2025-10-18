 688

Tramfluencer bekommt seinen eigenen Song

Dresdens bekanntester Straßenbahnfahrer: Der Tramfluencer Maik Zeuge bekommt nun einen eigenen Song samt Video von der Band "Die NotenDealer".

Von Katrin Koch

Dresden - Tramfluencer Maik Zeuge (47) ist der wohl bekannteste Straßenbahnfahrer von Dresden. Jetzt bekam er auch noch einen eigenen Song samt Video.

Tramfluencer Maik Zeuge (47) bekam zum Geburtstag ein Ständchen.
© Eric Münch

Die Musiker der Comedy-Pop-Band "Die NotenDealer" besingen Maik - im Auftrag der Freistaat-Kampagne "So geht sächsisch".

Im "Tramfluencer"-Song schwärmen sie über ihn: "Tramfluencer - ein Bestandteil uns'rer Stadt und zwar ein fester. Er ist Dresdens Bester." Das geht Maik runter wie Öl.

"Ich hatte am 3. Oktober Geburtstag. Und das Lied war die Überraschung für mich. Den Song haben die Jungs extra für mich aufgenommen, und vorab auch dichtgehalten. Vielleicht lege ich das Lied auf mein Handy. Viele Leute sprechen mich jedenfalls darauf an", ist Maik total begeistert.

Die "NotenDealer" performten zum Song auch ein lustiges Video.
© NotenDealer/So geht sächsisch

Zu hören und zu sehen ist der Tramfluencer-Song auf den Social-Media-Kanälen von "simplysaxony" und "So geht Sächsisch".

Titelfoto: Eric Münch

