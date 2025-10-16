997
Theaterkahn lädt zur Disko unter Deck
Dresden - Da wackelt der Kahn! Disco-Liebhaber und Nachtschwärmer können sich neuerdings auf dem Theaterkahn austoben. Oder besser: unter Deck.
Gastro-Profi Clemens Lutz (54), der an Bord auch die "Brasserie Bateau" und nebenan das "Kobalt" bewirtschaftet, lädt jeden Freitag zur Disko in die alte Theaterbar ein.
"Wir verwandeln die Schiffsbar in einen Club, wo gefeiert werden kann", macht Clemens auf die holzvertäfelte Location im maritimen Stil neugierig.
Ab 22.30 Uhr steigt die P18-"Disco im Kahn". Wechselnde DJs legen bis 4 Uhr Kultsongs und aktuelle Hits auf. Der Eintritt ist frei, Plätze können reserviert werden.
Titelfoto: Thomas Türpe