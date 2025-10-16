Theaterkahn lädt zur Disko unter Deck

Dresden - Da wackelt der Kahn! Disco-Liebhaber und Nachtschwärmer können sich neuerdings auf dem Theaterkahn austoben. Oder besser: unter Deck.

Jeden Freitag lädt Clemens Lutz zur Disko in die Schiffsbar des Theaterkahns. © Thomas Türpe

Gastro-Profi Clemens Lutz (54), der an Bord auch die "Brasserie Bateau" und nebenan das "Kobalt" bewirtschaftet, lädt jeden Freitag zur Disko in die alte Theaterbar ein.

"Wir verwandeln die Schiffsbar in einen Club, wo gefeiert werden kann", macht Clemens auf die holzvertäfelte Location im maritimen Stil neugierig.



