Gallensteine! Entertainer Bellmann verbringt seinen Geburtstag im Krankenhaus

Teneriffa/Dresden - In der Sonne, am Strand von Teneriffa, gemeinsam mit Ehefrau Dorit Gäbler (81) und seinen beiden Töchtern Peggy und Jaqueline - so wollte der Dresdner Entertainer Karl-Heinz Bellmann seinen 77. Geburtstag feiern. Doch der Tag endete mit einem Notruf und der Einlieferung ins Krankenhaus.