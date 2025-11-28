Ausstellung zu mysteriösem Künstler kehrt nach Dresden zurück: Das erwartet Euch

Dresden - Die Ausstellung zum britischen Street-Art-Superstar Banksy war schon während der Corona-Pandemie kurz in Dresden zu sehen, jetzt kehrt sie in die sächsische Landeshauptstadt zurück.

Eins der berühmtesten Gemälde des Künstlers "Banksy": "Love is in the Bin". © WILLIAM WEST / AFP

Ab 19. Dezember ist die Schau "The Mystery of Banksy – A Genius Mind" im Erlwein Capitol auf dem Ostra-Gelände zu sehen, wie die Organisatoren mitteilten.

Gezeigt werden Reproduktionen von mehr als 200 Banksy-Werken.

Die Identität von Banksy ist bis heute ein Geheimnis geblieben.

Er wurde mit seiner Street-Art erst in Großbritannien und später auch international bekannt.