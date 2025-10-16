 1.030

Gefragter Juror: Dresdner Zirkusmacher reist für Festival nach Italien

Sascha Köllner veranstaltet nicht nur den Dresdner Weihnachts-Circus, sondern bewertet auch beim Internationalen Circus Festival die Tricks von Artisten.

Von Katrin Koch

Dresden - Er blickt nicht nur über den Tellerrand, sondern weit über die Manege hinaus. Sascha Köllner (48), der mit seinen Brüdern Leo (36) und William (54) den beliebten Dresdner Weihnachts-Circus veranstaltet, ist auch gefragter Juror.

Sascha Köllner ist Juror beim italienischen Circus Festival.
Sascha Köllner ist Juror beim italienischen Circus Festival.  © IMAGO/pictureteam

Von Donnerstag an bis Sonntag bewertet er als Vertreter für Deutschland beim Internationalen Circus Festival im italienischen Latina Tricks und Kunststücke von Artisten.



Schöner Nebeneffekt: "Ich kann mich so noch mehr vernetzen. Und ich kann mir vor Ort tolle Artisten für die nächsten Jahre sichern. Das diesjährige Programm ist natürlich längst voll mit Weltklasse-Attraktionen", versichert Köllner.

Wer sie sehen will: Der Weihnachts-Circus feiert am 12. Dezember am Elbepark (Standort Washingtonstraße) Premiere.

Titelfoto: IMAGO/pictureteam

Mehr zum Thema Dresden Kultur & Leute: