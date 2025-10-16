Gefragter Juror: Dresdner Zirkusmacher reist für Festival nach Italien

Dresden - Er blickt nicht nur über den Tellerrand, sondern weit über die Manege hinaus. Sascha Köllner (48), der mit seinen Brüdern Leo (36) und William (54) den beliebten Dresdner Weihnachts-Circus veranstaltet, ist auch gefragter Juror.

Von Donnerstag an bis Sonntag bewertet er als Vertreter für Deutschland beim Internationalen Circus Festival im italienischen Latina Tricks und Kunststücke von Artisten.

Schöner Nebeneffekt: "Ich kann mich so noch mehr vernetzen. Und ich kann mir vor Ort tolle Artisten für die nächsten Jahre sichern. Das diesjährige Programm ist natürlich längst voll mit Weltklasse-Attraktionen", versichert Köllner.

Wer sie sehen will: Der Weihnachts-Circus feiert am 12. Dezember am Elbepark (Standort Washingtonstraße) Premiere.