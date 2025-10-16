Mit Farbe, Yoga und Humor hält Birgit Schaller das Alter in Schach

Dresden - Kleine Zahlenspielerei: Am 16. Oktober steht Kabarettistin Birgit Schaller (64) zum 16. Mal mit ihrem Soloprogramm "Verweile doch, noch bin ich schön!" auf der Bühne der Herkuleskeule . Bei ihrer insgesamt 66. Vorstellung macht sie sich gekonnt über Vorteile und Nebenwirkungen des Alterns lustig.

Kabarettistin Birgit Schaller blickt voller Humor auf ihre Lebensjahre. © Steffen Füssel

"Mit über 50, 60 werden Frauen ganz einfach nicht mehr so wahrgenommen. Das bemerke ich auch. Aber ich leide nicht darunter", versichert die Künstlerin. "Ich muss mich nicht mehr mit anderen messen. Ich fühle mich als attraktive, starke Frau."

Zu Recht! Birgit Schaller sieht toll aus. "Sicher habe ich auch gute Gene. Meine Mutter ist schon 91 und noch gut dabei. Mein Vater war früher ein Mädchenschwarm", schmunzelt die Kabarettistin.



Natürlich ist sie ein bisschen eitel. Warum auch nicht. "Aber deshalb martere ich mich nicht mit Diäten oder zu viel Sport. Ich gönne meinem Körper eine bequeme Form."

Erlaubt es die Zeit, praktiziert Birgit Schaller Yoga. "Aber gerade häufen sich Proben und Gastspiele, da kommt der Sport ein wenig zu kurz. Ich ernähre mich normal. Diäten machen nur zickig. Notfalls lässt die Schneiderin ein Zentimeterchen raus."