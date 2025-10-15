Dresdner Kreuzchor sucht Nachwuchs

Dresden - Nachwuchssorgen belasten den Chor zurzeit nicht, sagte Kreuzkantor Martin Lehmann (52) zu Beginn des Schuljahres, eine neue vierte Klasse habe bis auf den letzten Platz gefüllt werden können. Doch arbeite man intensiv daran, dass es so bleibe.

Der Kreuzchor braucht jedes Schuljahr Nachwuchs. © Kristin Schmidt

Der Kreuzchor sucht nach neuen Stimmen und hat dafür am 1. November (15 bis 18 Uhr) ein "offenes Vorsingen" im Kreuzgymnasium angesetzt.

Eltern erhielten bei dem Termin Informationen zum vielfältigen Ausbildungsangebot des traditionsreichen Knabenchores, heißt es.

Die Anmeldung erfolgt unter: kreuzchor.de/nachwuchs

Der Eintritt in den Kreuzchor erfolgt ab der vierten Schulklasse.