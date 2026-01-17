 5.737

Geheimnisse des Parkhotels: Er kennt sie alle

Diese Führungen gewähren Blicke hinter die Fassade des Parkhotels.

Von Katrin Koch

Dresden - Wer kennt alle Geheimnisse des Parkhotels auf dem Weißen Hirsch?

Die Führungen gewähren Blicke hinter die Fassade des Parkhotels.
Die Führungen gewähren Blicke hinter die Fassade des Parkhotels.  © Eric Münch

Vermutlich Michael Böttger (74) vom Verschönerungsverein Weißer Hirsch/Oberloschwitz.

Er führt monatlich Gäste durch das Parkhotel und in die beiden dazugehörigen Häuser "Emma" und "Romy" - und teilt sein Wissen mit Neugierigen.

Böttger weiß, wie oft der Kakadu aus der gleichnamigen Bar verschwand, wie oft das Parkett im Festsaal bebte.

Dresden: Dresdner Kabarett-Theater lässt sich nicht lumpen: Dieses Programm erwartet Euch zum Jubiläum
Dresden Kultur & Leute Dresdner Kabarett-Theater lässt sich nicht lumpen: Dieses Programm erwartet Euch zum Jubiläum

Er erzählt im Blauen Salon Geschichten über die Entdeckung von elf Glasfenstern und Anekdoten im Ming-Salon, schlendert mit seinen Gästen über die neue Terrasse und steigt am Ende der Führung in die legendäre Kakadu-Bar hinab.

Parkhotel-Inhaber Jens Hewald (l.) und Michael Böttger präsentierten 2020 die wiederentdeckten Fenster.
Parkhotel-Inhaber Jens Hewald (l.) und Michael Böttger präsentierten 2020 die wiederentdeckten Fenster.  © PR/Die Sportwerk GmbH
Im Parkhotel findet der legendäre Hutball statt.
Im Parkhotel findet der legendäre Hutball statt.  © Holm Helis

Die kostenfreie Gästeführung findet jeden ersten Mittwoch im Monat, 15 Uhr, statt. Treffpunkt am Eingang Großer Ballsaal, Stechgrundstraße.

Titelfoto: Bildmontage: Eric Münch, PR/Die Sportwerk GmbH

Mehr zum Thema Dresden Kultur & Leute: