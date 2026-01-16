Geheimnisse des Parkhotels: Er kennt sie alle

Dresden - Wer kennt alle Geheimnisse des Parkhotels auf dem Weißen Hirsch?

Die Führungen gewähren Blicke hinter die Fassade des Parkhotels. © Eric Münch

Vermutlich Michael Böttger (74) vom Verschönerungsverein Weißer Hirsch/Oberloschwitz.

Er führt monatlich Gäste durch das Parkhotel und in die beiden dazugehörigen Häuser "Emma" und "Romy" - und teilt sein Wissen mit Neugierigen.

Böttger weiß, wie oft der Kakadu aus der gleichnamigen Bar verschwand, wie oft das Parkett im Festsaal bebte.

Er erzählt im Blauen Salon Geschichten über die Entdeckung von elf Glasfenstern und Anekdoten im Ming-Salon, schlendert mit seinen Gästen über die neue Terrasse und steigt am Ende der Führung in die legendäre Kakadu-Bar hinab.