Gezeichnet mit Biss und Haltung: Ausstellung Deutscher Karikaturenpreis in Dresden

Dresden/Bremen - Der Deutsche Karikaturenpreis 2025 steht ganz im Zeichen gesellschaftlicher und politischer Aktualität – und fragt mit seinem Motto "Jetzt seid ihr dran!", wer in unserer Gesellschaft Verantwortung übernimmt, wer loslässt und wer sich lieber wegduckt.

Blick in die Ausstellung im Haus der Presse. © Holm Helis

Seit dem Jahr 2000 prämiert dieser traditionsreiche Wettbewerb die besten deutschsprachigen Karikaturen.

Was einst von der Sächsischen Zeitung ins Leben gerufen wurde, wird mittlerweile gemeinsam mit dem Weser-Kurier in Bremen getragen. Ein Preis, der zur Instanz geworden ist, wenn es um gezeichneten Witz, politische Schärfe und gesellschaftlichen Tiefgang geht. 262 Künstlerinnen und Künstler mit rund 1200 Einsendungen haben sich diesmal beteiligt. Gesucht wurde nicht der schnellste Witz, sondern das Bild, das bleibt – indem es irritiert, entlarvt und im Gedächtnis präsent bleibt.

Der Hauptpreis, der Goldene Geflügelte Bleistift, ging an Piero Masztalerz für seine Karikatur "Abwarten" – eine bitter-komische Momentaufnahme gesellschaftlicher Bequemlichkeit im Umgang mit der AfD.

Silber erhielt Philipp Sturm aus Leipzig, Bronze ging an Katharina Greve, die schon mehrfach für ihre präzise Ironie ausgezeichnet wurde. Als bester Newcomer überzeugte Robert Claus mit pointierter Arbeit. Insgesamt ist der Wettbewerb mit 11.000 Euro dotiert – willkommene Anerkennung in einer Branche, in der politische Zeichnung wohl bedeutsam, aber selten lukrativ ist.

Die Preisverleihung fand am Sonntag in Bremen statt. Dort eröffnete auch die erste Ausstellung, kurz darauf folgt nun Dresden, wo das Haus der Presse von Samstag an (bis 22. Februar) zur Bühne für die spitzen Federn wird. Die Schau zeigt 174 Werke von 116 Künstlern.