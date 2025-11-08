Studenten verwandeln den Kristallpalast in ein Museum

Die drohende Schließung des Kristallpalast-Kinos sorgte für Aufregung. Studierende dachten über eine mögliche Nachnutzung nach.

Von Lennart Zielke

Dresden - Die drohende Schließung des Kinos im Kristallpalast Ende 2024 sorgte stadtweit für Aufregung. Zwar fand sich innerhalb weniger Wochen ein neuer Betreiber, doch Studierende machten sich trotzdem Gedanken über eine mögliche Nachnutzung.

Hat einen neuen Betreiber gefunden: Kristallpalast an der St. Petersburger Straße. © Norbert Neumann Innenstädte stehen vor großen Herausforderungen: Kinos verzeichnen seit Jahrzehnten einen kontinuierlichen Besucherrückgang, Online-Lieferdienste erschweren insbesondere kleinen Ladenbesitzern das Überleben. Schon jetzt liegt die Leerstandsquote in Teilen der Dresdner Altstadt im zweistelligen Prozentbereich. Was also wäre gewesen, wenn der Kristallpalast (errichtet 1998) nicht gerettet worden wäre? Dieser Frage ging eine Gruppe von Architekturstudenten der TU Dresden in ihren Diplomarbeiten nach.

Durch 3-D-Druck wurden Kunststoffmodelle gefertigt