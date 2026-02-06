Glamour pur! Dresdner Juwelier zeigt Schätze im Millionenwert

Schmuck und Uhren im Wert knapp unter der zweistelligen Millionengrenze präsentierte Juwelier Georg Leicht rund 200 (Ball)Gästen im Kempinski.

Von Katrin Koch

Dresden - Schmuck und Uhren im Wert knapp unter der zweistelligen Millionengrenze präsentierte Juwelier Georg Leicht (61) am Donnerstag zur "Night of Brilliance" rund 200 (Ball)Gästen im Kempinski.

Models präsentieren den Schmuck von Juwelier Leicht im Kempinski. © Ove Landgraf Acht edle Marken - darunter auch Union Glashütte - brachten ihre Juwelen und Zeitmesser mit. Das teuerste unter den 80 Kleinoden der Luxusmanufaktur Chopard: eine Uhr im Wert von 108.000 Euro.

Brillanten funkeln dutzendfach im Licht. © Ove Landgraf