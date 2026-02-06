 883

Glamour pur! Dresdner Juwelier zeigt Schätze im Millionenwert

Schmuck und Uhren im Wert knapp unter der zweistelligen Millionengrenze präsentierte Juwelier Georg Leicht rund 200 (Ball)Gästen im Kempinski.

Von Katrin Koch

Dresden - Schmuck und Uhren im Wert knapp unter der zweistelligen Millionengrenze präsentierte Juwelier Georg Leicht (61) am Donnerstag zur "Night of Brilliance" rund 200 (Ball)Gästen im Kempinski.

Models präsentieren den Schmuck von Juwelier Leicht im Kempinski.
Models präsentieren den Schmuck von Juwelier Leicht im Kempinski.  © Ove Landgraf

Acht edle Marken - darunter auch Union Glashütte - brachten ihre Juwelen und Zeitmesser mit. Das teuerste unter den 80 Kleinoden der Luxusmanufaktur Chopard: eine Uhr im Wert von 108.000 Euro.

Brillanten funkeln dutzendfach im Licht.
Brillanten funkeln dutzendfach im Licht.  © Ove Landgraf

Schade: Noch 2024 hatte Chopard sogar die "Red Carpet"-Kollektion mit hohem Sicherheitsaufwand am Vorabend des SemperOpernballs präsentiert - mit Brilli-Sets, die in Cannes oder bei der Oscar-Verleihung getragen wurden, und deren Einzelstücke schnell einen Wert von einer Million Euro erreichten.

Solcher Ausnahmeschmuck funkelte diesmal nicht.

Titelfoto: Ove Landgraf

Mehr zum Thema Dresden Kultur & Leute: