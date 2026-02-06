Glamour pur! Dresdner Juwelier zeigt Schätze im Millionenwert
Dresden - Schmuck und Uhren im Wert knapp unter der zweistelligen Millionengrenze präsentierte Juwelier Georg Leicht (61) am Donnerstag zur "Night of Brilliance" rund 200 (Ball)Gästen im Kempinski.
Acht edle Marken - darunter auch Union Glashütte - brachten ihre Juwelen und Zeitmesser mit. Das teuerste unter den 80 Kleinoden der Luxusmanufaktur Chopard: eine Uhr im Wert von 108.000 Euro.
Schade: Noch 2024 hatte Chopard sogar die "Red Carpet"-Kollektion mit hohem Sicherheitsaufwand am Vorabend des SemperOpernballs präsentiert - mit Brilli-Sets, die in Cannes oder bei der Oscar-Verleihung getragen wurden, und deren Einzelstücke schnell einen Wert von einer Million Euro erreichten.
Solcher Ausnahmeschmuck funkelte diesmal nicht.
