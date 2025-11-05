 829

Glamouröses Hobby: Wenn sich ein Dresdner vom Kellner zur Diva verwandelt

Charmant wirbelt Tobias Gehre als Kellner durch das Restaurant "Alberthafen". Doch der Wahl-Dresdner kann auch anders.

Von Katrin Koch

Dresden - Charmant wirbelt er mit dem Tablett durch das Restaurant "Alberthafen" in Dresden. Plant Familienfeiern oder Charity-Events. Doch Tobias Gehre kann auch anders. Dann legt er das dunkelblaue Kellnerhemd ab - und schlüpft in glamouröse Kleider. Nach Feierabend lässt er die Diva raus und tritt seit 2008 als Betty D. Fort auf.

Ungeschminkt und bei der Arbeit: Tobias Gehre im Restaurant "Alberthafen".
Ungeschminkt und bei der Arbeit: Tobias Gehre im Restaurant "Alberthafen".  © Holm Helis

"Aber nicht als Star in Travestieshows oder Theatern", wehrt Tobias ab. "Ich moderiere viele Christopher-Street-Day-Events in ganz Deutschland. In Essen, Dortmund, Duisburg, Zwickau, Görlitz, Münster", zählt Tobias auf.

"In Recklinghausen habe ich sogar einen Ehren-Award für mein Engagement erhalten. Es ist mir wichtig, dass ich meine Bühnenfigur mit einer politischen Botschaft verbinde, denn ich empfinde jegliche Form der Unterdrückung als ganz schlimm. Die CSD-Arbeit liegt mir am Herzen, in Münster war ich auch sechs Jahre im Vorstand", sagt der Wahl-Dresdner.

Sein Einstieg ins Damenfach war eher ungewollt. "In meiner alten Stammkneipe in Ulm fragte mich der Wirt, ob ich nicht bei einer lustigen DSDS-Show mitmachen wolle. Ein Freund schminkte mich, lieh mir ein Kleid."

Fertig war die Diva. "Mein Künstlername spielt auf die berühmte Entzugsklinik in Kalifornien an. Das 'D' steht für alles von Drinks bis Darling", lacht Tobias. Bei allem Polit-Engagement kommt der Spaß nicht zur kurz. "Mittlerweile habe ich 40 Outfits im Schrank. Schwierig ist nur, Schuhe in Größe 46 zu bekommen."

Von Kopf bis Fuß in Türkis: Tobias Gehre liebt es als Betty D. Fort knallig bunt.
Von Kopf bis Fuß in Türkis: Tobias Gehre liebt es als Betty D. Fort knallig bunt.  © privat
Rotes Glitzerkleid, Silbermantel und eine blonde Perücke - so glamourös sieht Betty D. Fort auf der Bühne aus.
Rotes Glitzerkleid, Silbermantel und eine blonde Perücke - so glamourös sieht Betty D. Fort auf der Bühne aus.  © privat
Der CSD in Dortmund - auch hier moderierte der Kellner schon.
Der CSD in Dortmund - auch hier moderierte der Kellner schon.  © IMAGO/Funke Foto Services

Auftritt bei Dinnershow im "Alberthafen"

Im "Alberthafen" findet die Dinnershow mit Elke Winter statt - Tobias alias Betty D. Fort wird den Abend anmoderieren.
Im "Alberthafen" findet die Dinnershow mit Elke Winter statt - Tobias alias Betty D. Fort wird den Abend anmoderieren.  © Eric Münch

Doch wenn er sie trägt und eine Perücke aufsetzt, wächst Tobias locker von 1,73 auf 2,20 Meter.

"Seit diesem Jahr singe ich auch live - Lieder für männliche Diven, tragende Balladen - von König der Löwen bis Prinz", verrät der gelernte Hotelfachmann.

Als Moderatorin ist Betty D. Fort am 14./15. November bei der Dinnershow "Diva Royal" mit Travestiestar Elke Winter zu erleben - an Tobias' Arbeitsplatz, im Restaurant.

Tickets (87,90 Euro): www.alberthafen.com.

