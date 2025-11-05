Glamouröses Hobby: Wenn sich ein Dresdner vom Kellner zur Diva verwandelt

Dresden - Charmant wirbelt er mit dem Tablett durch das Restaurant "Alberthafen" in Dresden . Plant Familienfeiern oder Charity-Events. Doch Tobias Gehre kann auch anders. Dann legt er das dunkelblaue Kellnerhemd ab - und schlüpft in glamouröse Kleider. Nach Feierabend lässt er die Diva raus und tritt seit 2008 als Betty D. Fort auf.

Ungeschminkt und bei der Arbeit: Tobias Gehre im Restaurant "Alberthafen". © Holm Helis

"Aber nicht als Star in Travestieshows oder Theatern", wehrt Tobias ab. "Ich moderiere viele Christopher-Street-Day-Events in ganz Deutschland. In Essen, Dortmund, Duisburg, Zwickau, Görlitz, Münster", zählt Tobias auf.

"In Recklinghausen habe ich sogar einen Ehren-Award für mein Engagement erhalten. Es ist mir wichtig, dass ich meine Bühnenfigur mit einer politischen Botschaft verbinde, denn ich empfinde jegliche Form der Unterdrückung als ganz schlimm. Die CSD-Arbeit liegt mir am Herzen, in Münster war ich auch sechs Jahre im Vorstand", sagt der Wahl-Dresdner.

Sein Einstieg ins Damenfach war eher ungewollt. "In meiner alten Stammkneipe in Ulm fragte mich der Wirt, ob ich nicht bei einer lustigen DSDS-Show mitmachen wolle. Ein Freund schminkte mich, lieh mir ein Kleid."

Fertig war die Diva. "Mein Künstlername spielt auf die berühmte Entzugsklinik in Kalifornien an. Das 'D' steht für alles von Drinks bis Darling", lacht Tobias. Bei allem Polit-Engagement kommt der Spaß nicht zur kurz. "Mittlerweile habe ich 40 Outfits im Schrank. Schwierig ist nur, Schuhe in Größe 46 zu bekommen."