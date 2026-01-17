Gratis-Aktion im Taschenbergpalais: Auf kostenloser Zeitreise zu August dem Starken

Dresden - Eine Reise in das barocke Dresden ins Jahr 1719 zu August dem Starken - der Erlebnisanbieter "TimeRide" macht es seit 2018 möglich. Er bietet mithilfe von VR-Brillen, 3-D-Sound und animiertem Holpern übers Kopfsteinpflaster eine Kutschfahrt durch die Vergangenheit an. Jetzt sogar kostenlos!

"TimeRide" hat nicht nur ein Herz für zahlende Kunden, sondern lädt im Januar zu Gratis-Zeitreisen ein. © Holm Helis

Im Rahmen der Aktion „Richtsche Freinde“ lädt "TimeRide" im Januar diejenigen Mitmenschen zu einem Gratis-Besuch ein, die sich den Eintritt (17,90 Euro) sonst nicht leisten können - egal ob Sozialleistungsempfänger, Obdachlose, alleinerziehende Väter oder Mütter.

Sie können im Spiegelsaal virtuell in barocke Kleider schlüpfen, im Lichtspielhof den Alltag im 18. Jahrhundert erleben und schließlich in einer der sieben Kutschen eine 15-minütige Fahrt durch das alte Dresden im frühen 19. Jahrhundert antreten.

"Wir erwarten keinen schriftlichen Nachweis, sondern nur eine ganz ehrliche Selbsteinschätzung", so TimeRide-Sprecher Jasper Broeker. "TimeRide vertraut darauf, dass diese Aktion nicht missbräuchlich genutzt wird, und diese Möglichkeit nur diejenigen wahrnehmen, denen ein Besuch im Senseum Dresden sonst nicht möglich wäre."

TimeRide wurde 2016 von dem gebürtigen Dresdner Jonas Rothe (39) in Köln gegründet und bietet neben Köln und Dresden auch in Berlin, München, Frankfurt und Kloster Andechs Zeitreisen an.