Hängepartie um SKD-Generaldirektorin Marion Ackermann

Die Position in Wien ab Januar 2025, wo Ackermann zu den Kandidatinnen gehörte, ist entschieden, sie wird anderweitig besetzt. In Berlin ist die Nachfolge des seit 2008 amtierenden SPK-Präsidenten Hermann Parzinger (65) unklar.

Dagegen sprechen seit einiger Zeit Kontakte zu anderen Institutionen oder Andeutungen aus dem Buschfunk der Branche, Ackermann wolle lieber Direktorin des Kunsthistorischen Museums (KHM) in Wien sein oder neue Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) in Berlin , deren Beirats-Mitglied sie als SKD-Generalin ist.

Ackermanns 2016 begonnener Vertrag endet am 31. Oktober dieses Jahres, doch noch immer ist nicht sicher, wie es weitergeht. Indizien, sie wolle ihre Arbeit in Dresden fortsetzen, gibt es, darunter Interview-Äußerungen bei TAG24 .

Ein übliches Verfahren in der Besetzung von Spitzenpositionen bei Kulturinstitutionen ist, Verträge so rechtzeitig vor Vertragsende zu verhandeln, dass alle Optionen - die Verlängerung eines Vertrages, seine Nichtverlängerung, die eventuelle Neubesetzung der Position - den reibungslosen Weiterbetrieb oder Übergang gewährleisten.

Ackermanns vertrag endet am 31. Oktober 2024. © Holm Helis

Auch in Dresden ist die Situation in einem für das gewohnte Vorgehen des Freistaats in Sachen Personalpolitik bei Kulturinstitutionen untypischen Schwebezustand. Will Ackermann ihren Vertrag bei den SKD verlängern oder nicht? Will der Freistaat Sachsen sie im Amt halten oder nicht? Was ist der Grund, dass die Entscheidung so weit hinausgezögert wird?

Wer in die Kunstszene hineinhört, wird mit Spekulationen konfrontiert, etwa jener, dass die Generaldirektorin die Fortsetzung ihres Vertrags abhängig machen könnte vom Ausgang der Landtagswahlen am 1. September, so von der Frage, ob die Regierungsbildung ohne Einflussnahme der AfD möglich sein wird.

Immer wieder hatte die AfD in den zurückliegenden Jahren gegen die Generaldirektorin Position bezogen und ihr das Leben schwer gemacht, zum Beispiel bei der vom Postkolonialismus beeinflussten Neubenennung von Kunstwerken im Grünen Gewölbe.

Überhaupt blieb die Arbeit der Generaldirektorin in den zurückliegenden Jahren nicht unumstritten: Der sogenannte Bilderstreit über den Umgang der SKD mit Werken der Ostmoderne, die Folgen des Einbruchs ins Grüne Gewölbe und der gescheiterte Versuch samt anschließender Rüge des Sächsischen Rechnungshofs, gestohlene Juwelen von einem windigen Diamantenhändler gegen Geldzahlung zurückzubekommen, sind die diesbezüglich hinlänglich bekannten Stichworte. Der Freistaat hielt ihr dabei stets den Rücken frei.