Ostrale zieht Bilanz: Trotz Besucherplus draufgezahlt

Dresden - Die Ostrale Biennale 2025 in der robotron-Kantine ist am 5. Oktober zu Ende gegangen, nun hat das Ausstellungsteam Bilanz gezogen. Die Abrechnung fällt zwiespältig aus. Zu Buche stehen Erfolg beim Publikum und ein Defizit bei den Finanzen.

Die robotron-Kantine ist Veranstaltungsort für zeitgenössische Kunst. © Holm Helis

Rund 32.000 Besucher zählten die Veranstalter.

Trotz budgetbedingter Reduzierung der Öffnungsdauer auf Donnerstag bis Sonntag habe sich die Quote gegenüber der vorherigen Veranstaltung um mehr als zehn Prozent gesteigert, heißt es - 2023 waren 29.000 Besucher gezählt worden. Unter dem Motto "NEVER GREY" waren Werke von mehr als 100 Künstlerinnen und Künstlern aus 30 Ländern zu sehen.

Dem Plus bei den Besucherzahlen entspricht ein Minus im Haushalt in Höhe von 30.000 Euro. Hat zwar die Landeshauptstadt Dresden 180.000 Euro an institutioneller Förderung dazugegeben, seien andere Fördermittelgeber ausgefallen: "Weitere Einschnitte bei den Förderungen würden den Verlust der Ostrale bedeuten", befürchtet Direktorin Andrea Hilger.

Sie sei dankbar, dass die Kuratorinnen Dr. Veronika Krülle Kotoucova und Drorit Gur Arie mit dem Ausstellungsteam unter künstlerischer Leitung von Antka Hofmann und ihr selbst trotz aller Rückschläge in diesem Jahr eine so beeindruckende und hochqualitative Ausstellung inszenieren konnten.

Hilger: "Wir freuen uns über ein äußerst positives Feedback."