Projekt "Zauberfrau": Wie Talia und Lisa Senioren in Dresden helfen

Dresden – Geschirr abwaschen, den Teppich saugen, die Katze füttern, Betten machen, waschen, einkaufen, kochen – den Haushalt zu bewältigen, grenzt oft an Zauberei. Erst recht für Senioren. Den Haushalt zu stemmen, fällt ihnen mit zunehmendem Alter schwer. Talia Petermann (22) und Lisa Thauer (22) können helfen. Mit ihrem Start-up "Zauberfrau" leisten sie professionelle Haushaltshilfe.

Talia Petermann (22, l.) und Lisa Thauer (22) sind die Dresdner "Zauberfrauen". © meeco Communication Services

Bei der Ausbildung zu zahnmedizinischen Fachangestellten entdecken Talia und Lisa ihre Empathie für ältere und hilfsbedürftige Patienten.

Als Talias Vater André auf einer Franchisemesse das Haushaltshilfe-Unternehmen "Zauberfrau" (140 Mitarbeiter in sechs Städten) entdeckte, war die Idee für den siebenten Standort in Dresden geboren.

"Seit 1. Juni arbeitet unser Büro im Dachgeschoss meiner Großeltern in Loschwitz", sagt Talia. Wie passend. "Wir bieten Hilfe im Haushalt, Unterhaltsreinigung, Einkaufen, Kochen, Kinder- und Haustierbetreuung, aber auch die Begleitung bei Arztterminen oder Freizeitaktivitäten an."

Die Kosten können über Kranken- und Pflegekassen (ab Pflegestufe 1), Unfallversicherungen oder auch privat abgerechnet werden – die Zauberfrauen helfen bei Anträgen.