 1.001

Helfer für die Vesper an der Dresdner Frauenkirche gesucht

Für die große weihnachtliche Vesper an der Dresdner Frauenkirche werden noch Helfer gesucht.

Von Benjamin Schön

Dresden - Für die große weihnachtliche Vesper an der Dresdner Frauenkirche werden noch Helfer gesucht.

Die beliebte Vesper wird komplett ohne Zuschüsse oder Fördermittel organisiert.
Die beliebte Vesper wird komplett ohne Zuschüsse oder Fördermittel organisiert.  © picture alliance/dpa

Am 23. Dezember strömen wieder Tausende auf den Neumarkt, um sich mit Andachten und Musik auf die Feiertage einzustimmen.

Gesucht werden freiwillige Unterstützer, die unter anderem Programme verteilen und Spenden einsammeln.

Wer helfen möchte, kann sich bei der Gesellschaft zur Förderung der Frauenkirche melden.

Titelfoto: picture alliance/dpa

Mehr zum Thema Dresden Kultur & Leute: