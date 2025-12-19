Helfer für die Vesper an der Dresdner Frauenkirche gesucht

Für die große weihnachtliche Vesper an der Dresdner Frauenkirche werden noch Helfer gesucht.

Von Benjamin Schön

Die beliebte Vesper wird komplett ohne Zuschüsse oder Fördermittel organisiert. © picture alliance/dpa Am 23. Dezember strömen wieder Tausende auf den Neumarkt, um sich mit Andachten und Musik auf die Feiertage einzustimmen.