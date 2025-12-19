1.001
Helfer für die Vesper an der Dresdner Frauenkirche gesucht
Dresden - Für die große weihnachtliche Vesper an der Dresdner Frauenkirche werden noch Helfer gesucht.
Am 23. Dezember strömen wieder Tausende auf den Neumarkt, um sich mit Andachten und Musik auf die Feiertage einzustimmen.
Gesucht werden freiwillige Unterstützer, die unter anderem Programme verteilen und Spenden einsammeln.
Wer helfen möchte, kann sich bei der Gesellschaft zur Förderung der Frauenkirche melden.
Titelfoto: picture alliance/dpa