Heute könnt Ihr ein echtes Kunst-Schnäppchen machen: Otto Dix zum Auktions-Startpreis von 10 Euro

Auktionator Stefan Günther (66) zeigt eine Lithografie von Gerhard Bondzin. © Norbert Neumann

Denn 150 Gemälde, Zeichnungen, Grafiken, Keramik und sogar eine Kaffeekanne aus Meissener Porzellan kommen am heutigen Dienstag (18 Uhr) bei der 175. Auktion des Dresdner Kunstauktionshauses Günther im Parkhotel unter den Hammer. Für den guten Zweck - und zum Mindestgebot (ohne Aufgeld) von 10 Euro!



"In unserer vorweihnachtlichen Benefiz-Auktion wird ein Teil des Nachlasses einer Dresdner Kunstwissenschaftlerin zugunsten des Christlichen Hospizdienstes Dresden versteigert", erklärt Auktionator Stefan Günther (66).

Der Name der Sammlerin ist sein Geheimnis. Nicht so, was mit dem Erlös der Auktion passiert. "Ich rechne mit 6000 bis 8000 Euro, die für die Hilfe und die professionelle Unterstützung von Kindern bestimmt sind, die einen Elternteil durch Krankheit oder Unfall verloren haben."

Zum versteigerten Nachlass gehören viele Arbeiten von Dresdner Künstler-Kollegen und Studenten der Verstorbenen.