Heute Museumsnacht in Dresden: Wie viele Einrichtungen dabei sind

Tickets kosten regulär 15 Euro, gelten für alle Häuser und ermöglichen die Fahrt mit allen Nahverkehrsmitteln im VVO-Verbundraum.

Karten gibt es nicht bei den Museen selbst, sondern an Fahrausweisautomaten der DVB/DB, an der Abendkasse in der QF-Passage am Neumarkt oder online: museumsnacht.dresden.de